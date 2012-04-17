نشر فى 09سبتمبر, 2013. تحت تصنيف: اخبار عامة, منوعات حول العالم.9 سبتمبر 2013 - عرب توب - مصطفى العديلي: استمراراً لمسلسل المشاجرات "النيابية" تحت قبة ...
في أندونيسيا فقط.. كشف عذرية الطالبات
نشر فى 23 أغسطس, 2013 . تحت تصنيف: اخبار عامة, منوعات حول العالم. بواسطة Mustafa Al Odaili الوسوم: أندونيسيا, الحماية خارج إطار الزواج, الحماية من الدعارة والجنس, اندونيسيا, برابوموليه, برايوموليه, تواصل اجتماعي, سومطرة, عرب توب, فيس بوك, فيسبوك, كشف العذرية, كشف عذرية, كشف عذرية اندونيسيات, كشف عذرية طالبات, كشف عذرية طالبات الثانوي, كشف عذرية طالبات في اندونيسيا, كشف عذرية للطالبات في المرحلة الثانوية, محمد رشيد, مصطفى العديلي, مقترح بكشف العذرية
23 أغسطس 2013 – عرب توب – مصطفى العديلي: تضغط جماعات حقوقية وسياسيون من غير الأحزاب الإسلامية في جنوب سومطرة بإندونيسيا لإسقاط اقتراح مسؤول التعليم في الإقليم بإجراء «كشف عذرية» للطالبات في المرحلة الثانوية. وينتظر الاقتراح العرض على المجلس المحلي في المنطقة كي يبدأ تطبيقه العام المقبل إذا أقر. وقال محمد رشيد، مسؤول التعليم في منطقة برابوموليه وصاحب مشروع القرار، إنه وفر ميزانية لإجراء الاختبار حال اقراره من المشرعين وإنه كان يتوقع معارضة للاقتراح. ودافع رشيد عن اقتراحه بأنه «طريقة صحيحة لحماية البنات من الدعارة والجنس المجاني خارج إطار الزواج. ورغم حملة الانتقادات بين المسؤولين المحليين وجماعات حقوق الانسان، والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان الاقتراح يوم الاثنين، فإن بعض السياسيين من أحزاب إسلامية يؤيدون الإجراء».
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