﻿ ﻿بإيرادات قدرت بحوالي 125 مليون دولار.. مادونا تتصدر قائمة مجلة فوربس للمشاهير الأعلى دخلًا | عرب توب

بإيرادات قدرت بحوالي 125 مليون دولار.. مادونا تتصدر قائمة مجلة فوربس للمشاهير الأعلى دخلًا

نشر فى 27 أغسطس, 2013 . تحت تصنيف: اخبار عامة, منوعات حول العالم.  بواسطة الوسوم: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   

    نيويورك، 27 أغسطس 2013 (رويترز): – قالت مجلة فوربس يوم الاثنين ان نجمة موسيقى البوب الامريكية مادونا /55 عاما/ كانت الاعلى دخلا بين المشاهير في العام المنتهي في الثلاثين من يونيو حزيران بايرادات قدرت بحوالي 125 مليون دولار.

    وجاءت ايرادات مادونا بالاساس من جولة حفلات لالبومها /ام.دي.ان.ايه/ الى جانب مبيعات ملابس وعطور واستثمارات متنوعة.

    واشارت قائمة نشرتها فوربس الي ان المخرج ستيفن سبيلبرج صاحب الفيلم الشهير /لينكولن/ الذي انتج العام الماضي جاء في المرتبة الثانية بفارق كبير عن مادونا حيث بلغ دخله 100 مليون دولار.

    وقالت دوروثي بومرانتز الصحفية بالمجلة //نجاح مادونا وهي في الخامسة والخمسين من العمر يظهر بالتأكيد القوة الهائلة لمسيرة موسيقية ناجحة// مشيرة الى انه كثيرا ما يقال عن مغنية البوب الشابة ليدي جاجا /27 عاما/ انها تقتفي مسيرة مادونا في عالم الغناء التي بدأت قبل 40 عاما.

    وقالت فوربس //بالتأكيد فان النجمة الشابة تحاكي مادونا في كسب المال// حيث وصل دخلها الى 80 مليون دولار جاءت في الغالب من الجولة العالمية لالبومها /بورن سيز واي بال/ لتحتل المرتبة العاشرة في قائمة المجلة.

    واستخدمت فوربس معلومات من وكلاء ومديرين ومنتجين واخرين لحساب  تقديرات ايرادات المشاهير.

    وقالت المجلة ان ايرادات مادونا قريبة من الذورة السابقة للدخل الذي حققته في عام 2009 وبلغ 110 ملايين دولار لكنه يقل عما حققته اوبرا وينفري في العام السابق عندما بلغت ايراداتها 165 مليون دولار.

    وهبطت وينفري الى المرتبة الثالثة عشر في القائمة الجديدة بعدما انخفضت ايراداتها الى 77 مليون دولار.

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