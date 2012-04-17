﻿ ﻿في زيارة له للبحرين.. عساف: اسرائيل منعت اغنيتي لقوة تأثيرها | عرب توب

في زيارة له للبحرين.. عساف: اسرائيل منعت اغنيتي لقوة تأثيرها

نشر فى 2 سبتمبر, 2013 . تحت تصنيف: اخبار عامة, منوعات حول العالم.  بواسطة الوسوم: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   

2 سبتمبر 2013 – عرب توب – مصطفى العديلي: أشاد نجم آرب ايدول الفنان الفلسطيني محمد عساف بالمستوى التنظيمي لمهرجان صيف البحرين مشيرا إلى الجهد المتميز لوزارة الثقافة في جمع العديد من الفعاليات الثقافية والفنية على ارض مملكة البحرين، كما أشاد بحسن ضيافة الشعب البحريني، معربا عن سعادته للمشاركه في الاحتفالات بمهرجان صيف البحرين من خلال احياء حفل غنائي يشدو فيه بأجمل أغانيه باللهجة الفلسطينية والخليجية ايضا، وأشار محمد عساف في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الأحد (1 سبتمبر / أيلول 2013) بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة ” نخول” إلى إنه كان يسمع كثيرا عن رقي الشعب البحريني في الاحتفاء بزواره ، وإنه لمس ذلك بنفسه منذ لحظة قدومه إلى مملكة البحرين.

وردا على سؤال ” لوكالة أنباء البحرين”، “بنا” حول المقومات التي آهلته للفوز بلقب نجم آرب ايدول أكد عساف ان جمال صوته يعد اهم المقومات التي آهلته للفوز باللقب، موضحا انه لايستطيع التحدث عن المقومات التي يمتلكها حتى لا يتهم بالغرور.

ورفض عساف أتهام لجنه التحكيم في برنامج آرب ايدول بالإنحياز له، واختياره وتفضيله على آخرين افضل منه، مؤكدا ان لجنة التحكيم لم تنحاز له، وانما رعت كل الاصول المهنية الفنية في الاختيار.

ونفى عساف اي علاقة له بأي تيار سياسي، مشيرا إلى إن البعض يتهمه بتأييده لأحد التيارات السياسية، مؤكدا عدم انتمائه لأي تيار سياسي ،ورغبته في اختيار قضايا أخرى تعبر عنها الاغنية العربية، مثل قضايا حقوق المرأة، مشيرا إلى ان ماقيل عن رفض اسرائيل لإذاعة اغنية ( ياطير ياطاير) وهي اغنية من الفلوكلور الفلسطيني يعكس هذا الرفض قوة تأثير الأغنية في الآخرين ، موضحا أن على الفنان ان يستغل قوة هذا التأثير لصالح بلاده، ولصالح القضايا العربية.

وأكد عساف على امتلاكه لطموح لا ينتهي ، وأنه يتمنى ان يصل بالأغنية العربية إلى مستوى عال من التميز، وأن تكون الأغنية العربية مبادرة في طرح القضايا الهامة، معلقا” نعم انا كما يقول عني الناس لم احرر فلسطين ولكنني أفرحت فلسطين”.

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