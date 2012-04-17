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رفض تسجيل طفلة أردنية اسمها “إسرائيل”
نشر فى 2 سبتمبر, 2013 . تحت تصنيف: اخبار عامة, منوعات حول العالم. بواسطة Mustafa Al Odaili الوسوم: آخر أخبار الأردن, آخر اخبار الاردن, أردنية اسمها إسرائيل, اردنية اسمها إسرائيل, اردنية اسمها اسرائيل, استياء من بنت اسمها إسرائيل, استياء من بنت اسمها اسرائيل, اسرائيل, الأحوال المدنية في الأردن, الأردن, الاحوال المدنية في الاردن, الاردن, العديلي, الكيان الصهيوني, رفض تسجيل إسرائيل, رفضل تسجيل اردنية اسمها اسرئيل, عرب توب, مصطفى العديلي, منوعات
2 سبتمبر 2013 – عرب توب – مصطفى العديلي: رفض موظفو أحد مكاتب الأحوال المدنية في الأردن تسجيل طفلة أطلق عليها والدها اسم “إسرائيل” مع التعبير عن دهشتهم واستياءهم.
وذكرت وسائل إعلام أن موظفي مكتب الأحوال المدنية في منطقة المشارع بالأغوار الشمالية في الأردن رفضوا طلب مواطن بتسجيل اسم طفلته التي رُزق بها حديثا تحت اسم إسرائيل.
وأثار هذا الاسم الدهشة والاستياء لدى الموظفين الذين أصروا على موقفهم الرافض لتسجيل إسرائيل اسما للطفلة.
كما لم يتنازل المواطن عن موقفه وأصر على الاسم الذي اختاره، انطلاقا من عدم وجود قانون يمنع منح هذا الاسم لأي كان.
وحول مدير المكتب ملف الطفلة إلى الإدارة الرئيسية للأحوال المدنية أمام تعنت والد الطفلة، بهدف دراسة الموقف وطلبه الغريب.
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