يرفض 9٫3 ملايين دولار مقابل لوحة أرقام سيارته

لندن، 27 أغسطس 2013 – عرب توب – مصطفى العديلي: رفض رجل أعمال ثري في بريطانيا عرضاً بقيمة 9٫3 ملايين دولار لشراء لوحة رقم سيارة مكتوب عليها F1. وكان «أفضل خان» قد اشترى اللوحة التي تحمل F1 عام 2008 بما يزيد على 685 ألف دولار، والآن زادت قيمتها 13,5 مرة.

ويعود ثمن لوحة F1 الخرافي هذا إلى كونها أول لوحة تم تسجيلها في منطقة (إيسيكس كاونتي) عام 1904. ويُذكر أن «أفضل» مالك شركة التعديل الشهيرة «خان» يستخدم اللوحة المميزة على سيارته الـ (بوغاتي فيرون) أو على الـ (مرسيدس SLR ماكلارين).