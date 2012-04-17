نشر فى 09سبتمبر, 2013. تحت تصنيف: اخبار عامة, منوعات حول العالم.9 سبتمبر 2013 - عرب توب - مصطفى العديلي: استمراراً لمسلسل المشاجرات "النيابية" تحت قبة ...
يرفض 9٫3 ملايين دولار مقابل لوحة أرقام سيارته
نشر فى 27 أغسطس, 2013 . تحت تصنيف: اخبار عامة, منوعات حول العالم. بواسطة Mustafa Al Odaili الوسوم: (إيسيكس كاونتي), 9.3 للوحة سيارة, 9.3 لوحة سيارة, 9.3 مليون دولار للوحة سيارة, F1, أسعار لوحات السيارات, أغلى لوحة سيارة في العالم, أف 1, أفضل خان, الثري أفضل خان, الثري افضل خان, بوغاتي فيرون, رفض 9 مليون دولار مقابل لوحة أرقام سيارة, شركة خان, لوحة سيارة أف 1, ماكلارين, مرسيدس SLR ماكلارين, مرسيدس ماكلارين
لندن، 27 أغسطس 2013 – عرب توب – مصطفى العديلي: رفض رجل أعمال ثري في بريطانيا عرضاً بقيمة 9٫3 ملايين دولار لشراء لوحة رقم سيارة مكتوب عليها F1. وكان «أفضل خان» قد اشترى اللوحة التي تحمل F1 عام 2008 بما يزيد على 685 ألف دولار، والآن زادت قيمتها 13,5 مرة.
ويعود ثمن لوحة F1 الخرافي هذا إلى كونها أول لوحة تم تسجيلها في منطقة (إيسيكس كاونتي) عام 1904. ويُذكر أن «أفضل» مالك شركة التعديل الشهيرة «خان» يستخدم اللوحة المميزة على سيارته الـ (بوغاتي فيرون) أو على الـ (مرسيدس SLR ماكلارين).
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