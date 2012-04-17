﻿ ﻿شرطة سريلانكا تعتذر بعد تنظيمها لزفاف جماعي للكلاب | عرب توب

شرطة سريلانكا تعتذر بعد تنظيمها لزفاف جماعي للكلاب

نشر فى 27 أغسطس, 2013 . تحت تصنيف: اخبار عامة, منوعات حول العالم.  بواسطة الوسوم: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   

كولومبو، 27 أغسطس 2013 – (وكالة الأنباء الألمانية):- أعلن مسؤولون اليوم الثلاثاء أن شرطة سريلانكا اعتذرت عما قامت به من تنظيم حفل زفاف جماعى للكلاب فى إطار برنامج للتزاوج وذلك عقب أن طالب وزير الثقافة بإجراء تحقيق.

وكان قسم رعاية الكلاب بالشرطة قد أقام أمس الاثنين حفلا لـ20 زوجا من الكلاب بمنطقة كاندى بوسط البلاد على بعد 117 كيلو مترا  شرق العاصمة.

وقد تم وضع الكلاب على خشبة مسرح مثلما يحدث فى مراسم الزواج التقليدية ثم تم نقلهم بعد ذلك فى سيارة مزينة لقضاء ” شهر العسل “.

ويشار إلى أن البوذيون السنهاليون الذين يمثلون أغلبية فى البلاد يعقدون مراسم الزفاف على خشبة مسرح عقب  مراعاة الطقوس التقليدية .

وقال بوديكا سيرياردانا المتحدث باسم الشرطة أن الشرطة لم تكن تقصد إزاء مشاعر أى مواطن وأنها تقدم اعتذارها .

وكان الهدف من حفل الزفاف إلقاء الضوء على استيلاد كلاب أصيلة من كلاب مستوردة  والحد من التكاليف.

ودعا وزير الثقافة تى بى إكاناياكى الشرطة للتحقيق فى الواقعة لانها تنتهك التقاليد الثقافية .

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