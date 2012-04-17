عساف: هدفي ليس الشهرة بل التأثير في الناس

30 أغسطس 2013 – عرب توب – مصطفى العديلي: خلال مقابلة أجراها موقع mondoweiss مع محمد عساف، سأله عن الأمور التي يرغب في تقديمها في مجال الغناء، فقال: “الأغنيات ليست عبارة عن كليب وأناس يرقصون وشهرة وأضواء ونجومية فقط، بل إنّ الفن قد يكون أداةً للتغيير. الأغنيات ليست فقط عن الحبّ. يمكن للأغنية التحدث عن قضايا محدّدة للمرأة. يمكن الغناء عن حرمان المرأة من الميراث. يمكن الغناء عن حقها في العمل. الغناء ليس فقط عن الأشياء الجميلة. أريد إنجاز أشياء غير اعتيادية. هدفي ليس الشهرة، بل التأثير في الناس عبر رسالتي الفنية. أريد الغناء للسلام وللطفل الجائع في الصومال”.

من جهة أخرى، يحضّر عساف لألبومه الأول الذي يضمّ عشر أغنيات منها اثنتان باللهجة الفلسطينية. كما سيصوّر كليب أغنيته السينغل “يا هالعرب” في بيروت في الثالث من أيلول (سبتمبر). وتبدو أجندة “محبوب العرب” حافلة بالحفلات والمواعيد، إذ أحيا حفلة في الدار البيضاء قبل أيام برفقة عدد من مشتركي “أراب آيدول”. وما زال مرتبطاً بالكثير من الحفلات في بعض الدول العربية، وقد وصل مجموع حفلاته منذ فوزه باللقب في “أراب ايدول 2″ الى 80 حتى اليوم. يذكر أنّ محطة “أم. بي. سي” تحضّر لإنتاج فيلم يروي سيرة عساف كشاب فلسطيني عاش المعاناة الى أن وصل الى النجومية.