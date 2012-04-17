للحد من الابتذال .. باكستان تحظر الاتصالات المجانية للهواتف ليلاً

إسلام أباد، 30 أغسطس – (وكالة الأنباء الألمانية)- قال مسؤولون باكستانيون اليوم الجمعة إن الحكومة أصدرت أوامرها لمشغلي الهواتف الخليوية بوقف العروض المجانية التي تقدمها في وقت متأخر من الليل والتي تلقى رواجا بين الشباب وذلك لأنها “تتعارض مع الأعراف الاجتماعية”.

وقالت هيئة الاتصالات الباكستانية إنه اعتبارا من الثاني من سبتمبر المقبل ستضطر شركات الهواتف النقالة لإيقاف عروضها من الدقائق المجانية أو حزم الرسائل النصية .

وقال متحدث باسم الهيئة: إن الحكومة اتخذت القرار بعد شكاوى من أن هذه الحزم ” تفسد الشبان والشابات ” من خلال تشجيعهم على التحدث مع بعضهم البعض بحرية.

وقال طالب دوجار المسؤول بهيئة الاتصالات الباكستانية :” طلب منا الناس وقف هذه العروض لأنها تنشر الابتذال ولايمكن ان ندع الفتيان والفتيات يتغازلون سويا”.

وقد قتل رجل هذا الشهر شقيقته المراهقة بالقرب من العاصمة اسلام اباد لمجرد أنها تحدثت إلى رجل من خارج الأسرة على الهاتف المحمول.