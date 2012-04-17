أحلام تثير جدلا كبيرا على الفيس بوك بسبب “الباذنجان”

2 سبتمبر 2013 – عرب توب – مصطفى العديلي: أثارت الصورة التي نشرتها الفنانة أحلام مؤخرا وهي تعد “كبيس الباذنجان”، جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

فوفقا لما ذكره موقع “النشرة” الفني فإن أحلام علقت على الصورة بأن ابنها، فهد، وابن شقيقها قد ساعداها في تجهيزه، وهو ما دفع بجمهورها إلى مطالبتها بافتتاح مطعم عالمي يحمل اسمها، وقال أحدهم: “ياريت تفتحين مطعم أحلام العالمي صدقيني تكسرين السوق”.

يشار إلى أن أحلام تعد من أكثر الفنانات نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها نشرت مؤخرا في أكثر من مكان صور لها خلال تحضيرها للطعام، وهي فخورة جدا بطهوها.