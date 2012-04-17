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أحلام تثير جدلا كبيرا على الفيس بوك بسبب “الباذنجان”
نشر فى 2 سبتمبر, 2013 . تحت تصنيف: اخبار عامة, عالم الفن, منوعات حول العالم. بواسطة Mustafa Al Odaili الوسوم: آخر اخبار الفنانة أحلام, أحلام, أحلام على الفيس بوك, أحلام والباذنجان, احلام, احلام على الفيس بوك, احلام على الفيسبوك, احلام والباذنجان, احلام وطبخها, اخر اخبار الفنانة احلام, العديلي, الفنانة أحلام, الفنانة أحلام وطبخها, الفنانة احلام, الفنانة الإماراتية أحلام, الفنانة الاماراتية احلام, الفنانه أحلام, الفنانه احلام, طبق الباذنجان وأحلام, طهو احلام, طهو الفنانة أحلام, طهي أحلام, كبيس الباذنجان, مصطفى العديلي, مواقع التواصل الاجتماعي
2 سبتمبر 2013 – عرب توب – مصطفى العديلي: أثارت الصورة التي نشرتها الفنانة أحلام مؤخرا وهي تعد “كبيس الباذنجان”، جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.
فوفقا لما ذكره موقع “النشرة” الفني فإن أحلام علقت على الصورة بأن ابنها، فهد، وابن شقيقها قد ساعداها في تجهيزه، وهو ما دفع بجمهورها إلى مطالبتها بافتتاح مطعم عالمي يحمل اسمها، وقال أحدهم: “ياريت تفتحين مطعم أحلام العالمي صدقيني تكسرين السوق”.
يشار إلى أن أحلام تعد من أكثر الفنانات نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها نشرت مؤخرا في أكثر من مكان صور لها خلال تحضيرها للطعام، وهي فخورة جدا بطهوها.
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