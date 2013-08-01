نشر فى 22أغسطس, 2013. تحت تصنيف: رياضة.مدريد، 22 أغسطس 2013 - (وكالة الأنباء الألمانية):- توصل نادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم ...
ريبيري يتفوق على رونالدو وميسي ويحرز جائزة أفضل لاعب بأوروبا
نشر فى 29 أغسطس, 2013 . تحت تصنيف: رياضة. بواسطة Mustafa Al Odaili الوسوم: أوروبا, الأرجنتيني ميسي, البرتغالي كريستيانو رونالدو, الجناح الفرنسي فرانك ريبيري, العديلي, الفرنسي فرانك ريبيري, المسلم الفرنسي ريبيري, المسلم فرانك ريبيري, بايرن ميونيخ الألماني, فرانك بلال ريبيري, فرانك ريبري, فرانك ريبيري, فرانك ريبيري الفرنسي, كأس المانيا, كاس المانيا, كريستيانو رونالدو, ليونيل ميسي, ماتياس سامر, مصطفى العديلي, ميسي, نجم بايرن ميونيخ, نجم برشلونة, نجم ريال مدريد, نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو
مونت كارلو، 29 أغسطس – (وكالة الأنباء الألماية):- تفوق الجناح الفرنسي فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا في الموسم الماضي اليوم الخميس من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
وبات ريبيري/ 30 عاما/ أول لاعب بالبوندسليجا يحرز جائزة أفضل لاعب في أوروبا منذ أن توج بها ماتياس سامر لاعب بوروسيا دورتموند في عام 1996.
وساهم ريبيري بجهد وفير في فوز بايرن ميونيخ بثلاثية تاريخية الموسم الماضي، تمثلت في إحراز ألقاب بطولات الدوري والكأس في ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.
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