ريبيري يتفوق على رونالدو وميسي ويحرز جائزة أفضل لاعب بأوروبا

مونت كارلو، 29 أغسطس – (وكالة الأنباء الألماية):- تفوق الجناح الفرنسي فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا في الموسم الماضي اليوم الخميس من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وبات ريبيري/ 30 عاما/ أول لاعب بالبوندسليجا يحرز جائزة أفضل لاعب في أوروبا منذ أن توج بها ماتياس سامر لاعب بوروسيا دورتموند في عام 1996.

وساهم ريبيري بجهد وفير في فوز بايرن ميونيخ بثلاثية تاريخية الموسم الماضي، تمثلت في إحراز ألقاب بطولات الدوري والكأس في ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.