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الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

غضب اسرائيلي بعد تصريحات الاسيرة المحررة يوخفد ليفشيتس

 

عرب توب – قامت كتـ.ـائب القـ.ـسام التابعة لحركة حمـ.ـاس يوم امس باطلاق سراح اسيرة اسرائيلية كبيرة في السن , وبعد اطلاق سراحها, خرجت هذه الاسيرة بمؤتمر صحفي تتحدث فيه عن ما جرى مها خلال فترة الاسر , وعن الكيفية التي تم اسرها بها وعن احوالهم وتعامل المجاهـ.ـدين مع الاسرى.

 

وبعد حديث الاسيرة المحررة اعرب مسؤولون إسرائيليون لـ قناة كان العبرية: “إ ن السماح للأسيرة المحررة يوخفد ليفشيتس بالإدلاء بتصريحات على الهواء مباشرة كان خطأً كبيراً “.

 

وخلال تصريحات الاسيرة المحررة بينت أن كتـ.ـائب القـ.ـسام عاملوها معاملة جيدة جداً وهو ما أثار غضب الجانب الاسرائيلي واعلامه, حيث قالت يوخفد ليفشيتس:

“عندما وصلنا إلى غزة، أخبرونا في البداية أنهم يؤمنون بالقرآن ولن يؤذونا، وقالوا إنهم سيعاملوننا بنفس الطريقة التي يعاملون بها جيرانهم، وكنا تحت العناية المركزة. جاء مسعف وطبيب وتأكدا من حصولنا دائمًا على الأدوية التي نتناولها، وكانا مهتمين جدًا بالجانب الصحي وكان لدينا أيضًا طبيب ملحق بنا، كان يأتي كل يومين أو ثلاثة أيام ليرى ما كان يحدث لنا . لقد كانوا مسؤولين وسيحضرون الأدوية بالتأكيد، وإذا لم تكن الأدوية هي نفسها، فسيعطون أدوية مماثلة. لقد كانوا طيبون للغاية وتأكدوا من أننا نأكل جيدًا. نحن أيضاً تناولنا طعامهم. لقد عاملونا بشكل جيد. لقد انتبهوا. كان معنا نساء يعرفن معنى النظافة الأنثوية ويتأكدن من حصولنا على كل شيء. لقد خططت حماس لكل شيء منذ فترة طويلة. لقد أعدوا كل ما نحتاجه، بما في ذلك الشامبو وبلسم الشعر – عدم كفاءة الجيش الإسرائيلي والشاباك أضرت بنا كثيرًا، وجعلتنا ضحايا للحكومة.

 

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غضب اسرائيلي بعد تصريحات الاسيرة المحررة يوخفد ليفشيتس

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