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الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

اخطاء شائعة في استخدام ورق الالمنيوم / القصدير للطعام

 

عرب توب – يعتبر ورق الالمنيوم (القصدير)من احد اشهر من المنتجات التي لا يكاد يخلو اي بيت من بيوتنا منها، حيث ان سيدات البيوت غالبا ما يستخدمن هذا المنتج في تغليف الاطعمة الباردة منها والساخنة.

 

وهناك بعض الاخطاء الشائعة في استخدام ورق الالمنيوم (القصدير) في تغليف الاطعمة، حيث يحتوي ورق القصدير على وجهين احداهما لامع واخر غير لامع، فالكثير من السيدات لا تعلم ان لكل اتجاه من القصدير له استخدام معين بحد ذاته، فعند تغليف المأكولات الساخنة يجب ان يكون الوجه اللامع ملاصق لاتجاه الطعام، اما لتغليف المأكولات الباردة يجب ان يكون الوجه غير اللامع يجب انه يكون ملاصق لاتجاه الطعام والوجه اللامع للخارج.

 

ومن الاخطاء الشائعة ايضا والتي تعتبر بحسب خبراء غير صحية ومن الممكن ان تسبب اضرار ، هو استخدام ورق الالمنيوم في الطهي او الشوي داخل الافران، فالافضل عند استخدامه لتغطيه او لف الطعام اثناء الطهي هو وضع ورق الزبدة تحت ورق الالمنيوم بحيث ان درجات الحرارة العالية قد تتسبب في سقوط جزيئات من ورق الالمنيوم داخل الاطعمة.

 

 

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نشر الخبر تحت تصنيف : صحة وجمال.  بواسطة : وسوم كلمات البحث : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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اخطاء شائعة في استخدام ورق الالمنيوم / القصدير للطعام

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