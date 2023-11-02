الخميس، 2 نوفمبر 2023

الجنرال الاردني الذي فضح تكتيكات جيش الاحتلال في الحرب على غزة

في خضم ما يدور من احداث في قطاع غزة جنوب فلسطين المحتلة وما يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني من حرب ابادة جماعية ضد سكان قطاع غزة على اثر عملية طوفان الاقصى التي شنتها حركة حماس في السابع من اكتوبر الماضي، فقد برز على شاشة قناة الجزيرة الخبير العسكري الاردني اللواء المتقاعد الدكتور فايز الدويري كمحللاً وخبيراً عسكرياً لآخر مستجدات ما يحدث في قطاع غزة.

اللواء الدويري او بحسب ما يحب متابعيه تسميته بـ “الجنرال الاردني” ابدع في تحليلاته العسكرية اليومية في رصد وكشف تحركات جيش الاحتلال الصهيوني في حربه البربرية والهمجية على غزة، حيث يظهر يوميا على شاشة الجزيزة عدة مرات موضحاً اولاً بأول بحسب خبرته العسكرية الواسعة التي تفوق ال٤٠ عاماً ما تقوم وستقوم به قوات الاحتلال وخاصة فيما يتعلق بتحركاتهم البرية المدرعة ضد قطاع غزة.

في الوقت ذاته يلاحظ المتتبع لتحليلات هذا الجنرال الاردني عدة امور ابرزها انه جل تحليلاته العسكرية وتوقعاته لتحركات جيش الاحتلال تحدث بالفعل الامر الذي ساعد بشكل كبير قوات المقاومة بالتصدي لهذه التحركات، بالاضافة انه لا يتطرق ابداً لأي تحليل او توقع لتحركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لانه يعلم كل العلم انه هناك من يرصد تحليلاته من العدو الصهيوني والتي قد تؤخذ على انها معلومات استخباراتية مجانية يتخدم جيش الاحتلال وتؤثر على فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

تحليلات الجنرال الاردني فايز الدويري وصفها الكثير من المتتبعين لها بانها نوع من جهاد الكلمة لانها تفند الكثير من خطط جيش الاحتلال الصهيوني حتى قبل التفكير بها ولانه يقدم نصائح عديدة بطرق غير مباشرة للمقاومة بحسب خبرته العسكرية، الامر الذي يساعد على وضع خطط لوقف واضعاف قدرات الجانب الاخر وبجنب هجمات وخطط مباغتة قد تكلف الكثير لا قدر الله.

ومن ابرز تصريحات الدويري على قناة الجزيرة عندما اختصر ما يجري بجملتين:

“الصغير الذي لا يُهزَم هو مُنتصر .. والكبير الذي لا ينتصر هو مُنهزم” !!

اضافة انه عندما طلبت منه احدى المذيعات ان يشرح عن كيفية تمكن المقاومة من الوصول خلف خطوط العدو وما الطريقة التي استطاعوا الوصول بها، اجابها:

” هذا الامر لا يعنيني .. المهم انهم وصلوا ”

اما التصريح الابرز كان عندما قال:

“القسّام عقيدة .. والعقيدة لا يمكن لأي قوة القضاء عليها”

الجنرال الدويري هو دكتور اردني ، من مواليد منطقة كتم في محافظة اربد شمال الاردن، ولد عام ١٩٥٢ واكمل دراسته الجامعية في الكلية العسكرية الملكية الاردنية وتخرج برتبة ملازم ثاني ليلتحق بعدها بسلاح الهندسة الملكي وتدرج في الخدمة العسكرية في عدة اماكن ورتب مختلفة حتى اصبح آمراً لكلية القيادة والاركان الاردنية برتبة لواء، ليحال بعدها للتقاعد ويلتحق بالجامعة الاردنية في عمان حيث حصل على درجة الدكتوراة في فلسفة التربية، وفي عام ٢٠١٣ اصدر كتاب بعنوان “الامن الوطني”.

وتالياً نضع بين ايديكم بعضاً من ردود الافعال على ما يقوم به الجنرال الاردني: