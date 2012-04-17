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“أصالة” تواجه تهمة تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة بعد إحيائها حفلاً في الضفة
نشر فى 23 أغسطس, 2013 . تحت تصنيف: اخبار عامة, عالم الفن, منوعات حول العالم. بواسطة Mustafa Al Odaili الوسوم: أصالة, أصالة تواجه عقوبة, أصالة تواجه عقوبة الاشغال الشاقة, أصالة نصري, إسرائيل, اسرائيل, اصافة, اصالة تشارك في مهرجان برك سليمان, اصالة تقيم حفلا في الضفة الغربية, اصالة تقيم حفلا في فلسطين, اصالة تواجه عقوبة, اصالة تواجه عقوبة الأشغال الشاقة, اصالة نصري, السوريون, السوريين, الصهاينة, الصهاينه, الضفة الغربية, العدو الصهيوني, العديلي, الفنانة السورية أصالة, الفنانة السورية اصالة, الكيان الصهيوني, برك سليمان, سوريا, عالم الفن, فلسطين, فنانو سوريا, فناني سوريا, مصطفى العديلي, معنو سوريا, مغني سوريا, مهرجام برك سليمان
23 أغسطس 2013 – عرب توب – مصطفى العديلي: أقبل مجموعة من المحامين السوريين على جمع الوثائق اللازمة لرفع دعوى قضائية ضد الفنانة السورية أصالة نصري بتهمة الاتصال مع العدو الصهيوني، بعدما أحيت حفلاً في الضفة الغربية.
المحامون حصلوا على وثائق تؤكد أن أصالة حصلت على تأشيرة دخول إسرائيلية لإحياء الحفل ضمن مهرجان «برك سليمان»، وأوضح نقيب المحامين السوريين أن مجموعة من زملائه قد تقدموا بها بالفعل للقضاء السوري؛ حيث قامت نقابة المحامين بتقديم الادعاء الشخصي باسم الجمهورية العربية السورية.
التهمة التي تواجهها أصالة منصوص عليها في المرسوم التشريعي السوري رقم 68 الصادر في عام 1953 على كل من يتعامل مع إسرائيل، كما يشكل التعامل مع إسرائيل أيضاً جنحة بناءً على نصّ المواد 275 و276 و277 من قانون العقوبات السوري العام، ويعاقب كل من يرتكب ذلك الجرم بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة «3 إلى 10 سنوات».
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