الأردن تنوي سحب الجنسية من قادة كبار بالسلطة

Saturday، 12 November 2016

عرب توب – كشفت صحيفة “راي اليوم” عن نية السلطات الأردنية القيام ببعض التغييرات فيما يتعلق بجوازات ووثائق السفر التي يحملها قادة في السلطة الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن السلطات الأردنية تنوي تغيير حالة التصنيف الإدارية والقانونية لتلك الجوازات والوثائق بحيث يسهل حسم أمرها وسحبها لاحقا، مشيرة إلى أن الإجراء يتعلق بضم نحو 22 من رموز وقادة السلطة الفلسطينية على الأقل وفي إجراء لا يعلن رسميا بالعادة إلى قائمة مرمزة بالحرفين “ت.س″ وهو ترميز يعني “تحت السحب”.

وبحسب الصحيفة فإن هذا الإجراء يعني إداريا أن حامل وثيقة السفر أو الرقم الوطني الأردني المصنف بهذه الرمزية مشكوك بسلامة “جنسيته الأردنية” وتخضع وثائقه الرسمية للمراجعة ولديه “إشكال قانوني” يخالف تعليمات فك الإرتباط.

وبناء على ذلك فإن من يحمل الجنسية الأردنية من فئة ”ت.س″ قد يخضع قريبا لسحب هذه الجنسية منه بمعنى سحب رقمه الوطني وتبديل جواز السفر الأردني الممنوح له من صفة ”دائم” إلى صفة “مؤقت”.

وكشفت الصحيفة عن أن من بين هؤلاء الذين يتوقع تبديل الحالة القانونية لوثائقهم الأردنية الرئيس محمود عباس شخصيا وأحمد قريع أبو العلاء وعزام الأحمد إضافة لنحو 19 من رموز ووزراء حركة فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية.

المصدر: شبكة القدس الاخبارية