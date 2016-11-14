كريستيانو رونالدو اصبح رابع هدافي منتخبات اوروبا

Monday، 14 November 2016

عرب توب – اصبح اسطورة ريال مدريد والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو رابع هدافي منتخبات اوروبا بعد فوزه مع منتخب بلاده باربعة اهداف لهدف امام منتخب لاتيفيا سجل منها هدفين رافعاً رصيده من الاهداف مع منتخب بلاده الى ٦٨ هدف.

بهذين الهدفين اصبح ترتيب رونالدو رابع الهدافين الاوروبيين بعد كل من المجريين بوشكاش وكوتشيش والالماني ميروسلاف كلوزة (٨٤ ، ٧٥ ، ٧١) على التوالي .