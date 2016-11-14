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Monday، 14 November 2016

كريستيانو رونالدو اصبح رابع هدافي منتخبات اوروبا

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عرب توب – اصبح اسطورة ريال مدريد والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو رابع هدافي منتخبات اوروبا بعد فوزه مع منتخب بلاده باربعة اهداف لهدف امام منتخب لاتيفيا سجل منها هدفين رافعاً رصيده من الاهداف مع منتخب بلاده الى ٦٨ هدف.

بهذين الهدفين اصبح ترتيب رونالدو رابع الهدافين الاوروبيين بعد كل من المجريين بوشكاش وكوتشيش والالماني ميروسلاف كلوزة (٨٤ ، ٧٥ ، ٧١) على التوالي .

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نشر الخبر تحت تصنيف : رياضة.  بواسطة : وسوم كلمات البحث : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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كريستيانو رونالدو اصبح رابع هدافي منتخبات اوروبا

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