كريستيانو رونالدو اصبح رابع هدافي منتخبات اوروبا

فيديو: النائب الطيبي يؤذن في الكينيست الاسرائيلي
نشر فى 15November, 2016. تحت تصنيف: اخبار عامة.النائب احمد الطيبي عرب توب - قائم العضو في الكينيست النائب احمد الطيبي برفع الاذان ...
عرب توب – اصبح اسطورة ريال مدريد والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو رابع هدافي منتخبات اوروبا بعد فوزه مع منتخب بلاده باربعة اهداف لهدف امام منتخب لاتيفيا سجل منها هدفين رافعاً رصيده من الاهداف مع منتخب بلاده الى ٦٨ هدف.
بهذين الهدفين اصبح ترتيب رونالدو رابع الهدافين الاوروبيين بعد كل من المجريين بوشكاش وكوتشيش والالماني ميروسلاف كلوزة (٨٤ ، ٧٥ ، ٧١) على التوالي .
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