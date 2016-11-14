اسرائيليون يعتدون على محامي اردني في عمان

Monday، 14 November 2016

عرب توب – عمون – اعتدى طلبة اسرائيليون على محام اردني الاثنين، بادوات حادة، وفق ما صرح به الناطق باسم حزب البعث الاشتراكي المحامي زهير الرواشدة.

وقال الرواشدة ان عضو ‘البعث’ المحامي اياد الختاتنة تعرض للاعتداء بالسكاكين والضرب من قبل عشرة طلاب مبتعثين من قبل حكومة العدو الصعيوني يدرسون في احدى الجامعات الخاصة في كليتي التمريض والهندسة.

واضاف المحامي الرواشدة ان المحامي المعتدى عليه يرقد الان في مستشفى الاسراء، مشيرا الى ان القي القبض على ثماني اشخاص منهم.

وطالب المحامي الرواشدة ‘بسرعة القاء القبض على بقية المعتدين، لافتا ان حزب البعث ندين باشد العبارات هذا العمل الجبان’.

ودعا الناطق باسم البعث الحكومة الى ‘الغاء كل اشكال التعاون الثقافي مع حكومة العدو’.