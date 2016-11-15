فيديو: النائب الطيبي يؤذن في الكينيست الاسرائيلي

اسرائيليون يعتدون على محامي اردني في عمان
نشر فى 14November, 2016. تحت تصنيف: اخبار عامة.عرب توب - عمون - اعتدى طلبة اسرائيليون على محام اردني الاثنين، بادوات حادة، وفق ...
عرب توب – قائم العضو في الكينيست النائب احمد الطيبي برفع الاذان في الكينيست الاسرائيلي وذلك احتجاجاً على اقتراح قانون يمنع رفع الاذان في مساجد القدس و المسجد الاقصى المبارك.
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