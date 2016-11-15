Tuesday، 15 November 2016

فيديو: النائب الطيبي يؤذن في الكينيست الاسرائيلي

عرب توب – قائم العضو في الكينيست النائب احمد الطيبي برفع الاذان في الكينيست الاسرائيلي وذلك احتجاجاً على اقتراح قانون يمنع رفع الاذان في مساجد القدس و المسجد الاقصى المبارك. شاهد الفيديو: