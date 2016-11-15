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Tuesday، 15 November 2016

فيديو: النائب الطيبي يؤذن في الكينيست الاسرائيلي

النائب احمد الطيبي

النائب احمد الطيبي

 

عرب توب – قائم العضو في الكينيست النائب احمد الطيبي برفع الاذان في الكينيست الاسرائيلي وذلك احتجاجاً على اقتراح قانون يمنع رفع الاذان في مساجد القدس و المسجد الاقصى المبارك.

 

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فيديو: النائب الطيبي يؤذن في الكينيست الاسرائيلي

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