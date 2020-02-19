برشلونة في طريقه لضم بديل ديمبلي

الأربعاء، 19 فبراير 2020

عرب توب – بحسب صحيفة سبورت المقربة من النادي الكتالوني, فان نادي برشلونة بات قريبا من ضم مهاجم نادي ليغانيس الدانماركي مارتن برايثويت ليكون بديلا لنجمه المصاب عثمان ديمبلي.

وبحسب الصحيفة في بداية الامر فان ادارة نادي ليغانيس رفضت العرض المقدم من نادي برشلونة , واصر بحال موافقة الفريق على بيع نجمه , فانه على الفريق الكتالوني دفع قيمة الشرط الجزائي , والذي في بدياة الامر كان مرفوضا من نادي برشلونة , الا ان الحاجة لبديل ديمبلي يبدو انها سترضح ادارة البرشا على قبول هذا الشرط.