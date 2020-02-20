احمد عبده ماهر يسيء من جديد لصاحبة رسول الله

الخميس، 20 فبراير 2020

عرب توب – نشر المحامي المصري المثير للجدل احمد عبده ماهر على موقع تويتر تغريدة تسيء لرسول الله “صل الله عليه وسلم” وصحابته الكرام وخص في هذذه التغريدة الصحابي الجليل ابو هريرة ومشككا كعادته بصحة الاحاديث الشريفة الواردة في صحيح بخاري.

حيث غرد ماهر: ” كل الأحاديث الواردة بنجاسة الكلب، وأن الكلب يقطع الصلاة، وأن الكلب الأسود شيطان… الخ. من تأليف أبو هريرة لأجل خاطر قطته المُدلَّلة…”.

يذكر ان تلك الاحاديث التي طعن احمد عبده ماهر بصحتها هي احاديث صحيحة ووردت في صحيحي بخاري ومسلم ورويت على لسان العديد من الصحابة الكرام مثل علي بن ابي طالب وعبدالله بن عمر وابو هريرة رضي الله عنهم.