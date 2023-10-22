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الأحد، 22 أكتوبر 2023

إصابة 4 جنود صهاينة في كمين للمقاومة بغزة

 

عرب توب – اعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس في قطاع غزة قبل قليل عن ايقاع قهوة صهيونية مدرعة تابعة للجيش الاسرائيلي في كمين محكم ، حيث حاولت هذه القوة التسلل من شرق خان يونس التابع لقطاع غزة.

 

وبحسب ما اعلنت كتائب القسام ان مقاتليهم التحموا مع هذه القوة ودمروا جرافتين ومدرعه عسكرية، بعد عبورها السياج بعدة امتار ونتج عن هذا الهجوم اصابة اربع جنود صهاينة احدهم حالته حرجة !!

 

 

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إصابة 4 جنود صهاينة في كمين للمقاومة بغزة

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