إصابة 4 جنود صهاينة في كمين للمقاومة بغزة

الجنرال الاردني الذي فضح تكتيكات جيش الاحتلال في الحرب على غزة
نشر فى 02نوفمبر, 2023. تحت تصنيف: اخبار عامة, مقالات.الجنرال الاردني الذي فضح تكتيكات جيش الاحتلال في الحرب على غزة في خضم ما يدور من ...
عرب توب – اعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس في قطاع غزة قبل قليل عن ايقاع قهوة صهيونية مدرعة تابعة للجيش الاسرائيلي في كمين محكم ، حيث حاولت هذه القوة التسلل من شرق خان يونس التابع لقطاع غزة.
وبحسب ما اعلنت كتائب القسام ان مقاتليهم التحموا مع هذه القوة ودمروا جرافتين ومدرعه عسكرية، بعد عبورها السياج بعدة امتار ونتج عن هذا الهجوم اصابة اربع جنود صهاينة احدهم حالته حرجة !!
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