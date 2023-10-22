انشاء مخيم للنازحين اليهود في ايلات

الأحد، 22 أكتوبر 2023

عرب توب – قامت قوات الاحتلال الصهيونية بانشاء مخيم للنازحين الاسرائيليين في مدينة ايلات المحتلة قرب شواطئ البحر الاحمر المتوسط.

حيث بدأ جموع غفيرة من اليهود بالنزوح اليه والى مناطق عدة هاربين من مستوطنات غلاف غزة، نتيجة للقصف المستمر لكتائب المقاومة الاسلامية في غزة على مستوطنات الغلاف رداً على الهجمات الصهيونية على قطاع غزة والابادة الجماعية التي تتبعها صد سكان غزة بحجة القضاء على حركة حماس ومقاتليها.

وبحسب الكثير من اليهود النازحين، فانهم قالوا انهم لن يرجعوا الى مستوطنات غلاف غزة حتى لو انتهت الحرب خوفاً من تكرار عمليات تشبه عمليه طوفان الاقصى التي قام بها مقاتلو حركة حماس في السابع من من الشهر الحالي.