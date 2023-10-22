تكبير الخط تصغير الخط
الأحد، 22 أكتوبر 2023

انشاء مخيم للنازحين اليهود في ايلات

 

عرب توب – قامت قوات الاحتلال الصهيونية بانشاء مخيم للنازحين الاسرائيليين في مدينة ايلات المحتلة قرب شواطئ البحر الاحمر المتوسط.

 

حيث بدأ جموع غفيرة من اليهود بالنزوح اليه والى مناطق عدة هاربين من مستوطنات غلاف غزة، نتيجة للقصف المستمر لكتائب المقاومة الاسلامية في غزة على مستوطنات الغلاف رداً على الهجمات الصهيونية على قطاع غزة والابادة الجماعية التي تتبعها صد سكان غزة بحجة القضاء على حركة حماس ومقاتليها.

 

وبحسب الكثير من اليهود النازحين، فانهم قالوا انهم لن يرجعوا الى مستوطنات غلاف غزة حتى لو انتهت الحرب خوفاً من تكرار عمليات تشبه عمليه طوفان الاقصى التي قام بها مقاتلو حركة حماس في السابع من من الشهر الحالي.

 

الرابط المختصر : لا يوجد مصدر الخبر : لم يتم التحديد بعد ..
نشر الخبر تحت تصنيف : اخبار عامة.  بواسطة : وسوم كلمات البحث : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
اذا اعجبك هذا الخبر، بالتأكيد ستعجبك اخبار عرب توب الشبيهة ..

الجنرال الاردني الذي فضح تكتيكات جيش الاحتلال في الحرب على غزة

نشر فى 02نوفمبر, 2023. تحت تصنيف: اخبار عامة, مقالات.
  الجنرال الاردني الذي فضح تكتيكات جيش الاحتلال في الحرب على غزة في خضم ما يدور من ...

مقال رئيس الموساد السابق: ماذا يحدث !! هل تخلى عنا رب موسى وهارون !!

نشر فى 31أكتوبر, 2023. تحت تصنيف: اخبار عامة, مقالات.
  عرب توب - تحت عنوان (( ماذا يحدث ؟؟)) كتب رئيس الموساد الاسرائيلي الاسبق داني ياتوم ...

فيديو: اصابة ٦ اسرائيليين في قصف على تل ابيب

نشر فى 27أكتوبر, 2023. تحت تصنيف: اخبار عامة.
  عرب توب - اعلنت وسائل اعلام صهيونية انه هناك العديد من الصواريخ اطلقت من قطاع ...

تساؤلات فلسطينية وعربية عن عهد التميمي !!

نشر فى 26أكتوبر, 2023. تحت تصنيف: اخبار عامة.
    عرب توب - اثار ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات كثيرة عن سر اختفاء "عهد ...

جماهير نادي سيلتيك تتحدى الادارة وترفع اعلام فلسطين

نشر فى 25أكتوبر, 2023. تحت تصنيف: رياضة.
  عرب توب - كما جرت العادة لدى جماهير نادي سيلتيك الاسكتلندية التي اعتادت على رفع ...

استشهاد عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح

نشر فى 25أكتوبر, 2023. تحت تصنيف: اخبار عامة.
  عرب توب - استشهد قبل قليل عائلة مراسل قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، حيث ...
﻿
التعليقات على الخبر ..

انشاء مخيم للنازحين اليهود في ايلات

لا توجد تعليقات
تذكر قول الله تعالى : { مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } .. سورة ق الآية 18 اترك تعليقاً

نحنُ مَوقع اخباري نَعمل لنُفلتِر للشباب العربي كمية الاخبار اليومية الهائلة بِطاقم شبابي طموح، ونُقدم الاخبار التي تُهِم الشباب بِلغتهم على شبكاتِ تواصلهمْ الاجتماعي المُفضلةْ !

تصميم وتطوير ورؤية ليث الخليلي