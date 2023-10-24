فيديو: طائرات الزواري التي اطلقها القسام على اسرائيل

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

عرب توب – نشر الاعلام العسكري لكتائب القسام التابعة لحركة حماس الجهادية في قطاع غزة فيديو لاطلاق طائرتي زواري هجوميّتين انتحاريتين باتجاه قاعدتين عسكريتين تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي.

وبحسب ما تم نشره فان الطائرتين استهدفت إحداهما السرب 107 “فرسان الذيل البرتقالي” التابع للقوات الجوية الصهيونية والمتواجد في قاعدة حتسريم، فيما استهدفت الطائرة الأخرى مقر قيادة فرقة سيناء في جيش الاحتلال المتواجد في قاعدة تسيلم العسكرية.

شاهد الفيديو:

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قامت ادارة يوتيوب بحذف الفيديو بحجة انه يدعم المنظمات الاجرامية العنيفة !!