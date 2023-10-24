صور: ريال مدريد سيلعب في اكثر الملاعب غرابة في العالم

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

عرب توب – يقابل مساء اليوم الثلاثاء ريال مدريد الاسباني فريق سبورتينغ براغا البرتغالي ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا.

حيث سيتواجه الفريقان في الملعب البلدي للنادي البرتغالي والذي يعد من اكثر ملاعب العالم غرابةً، حيث تم بناؤه سنة 2004 ويقع على تضاريس شديدة الانحدار لمحجر جرانيت قديم على المنحدر الشمالي لجبل كاسترو في البرتغال.

شاهد صور هذا الملعب: