استشهاد عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح

الجنرال الاردني الذي فضح تكتيكات جيش الاحتلال في الحرب على غزة
نشر فى 02نوفمبر, 2023. تحت تصنيف: اخبار عامة, مقالات.الجنرال الاردني الذي فضح تكتيكات جيش الاحتلال في الحرب على غزة في خضم ما يدور من ...
عرب توب – استشهد قبل قليل عائلة مراسل قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، حيث استشهد كل من زوجته وابنه وابنته جراء القصف الصهيوني على قطاع عزة.
حيث تلقى الدحدوح خبر قصف عائلته اقناء تغطيته للاحداث الجارية في قطاع غزة، وبحسب الصحفي الدحدوح، فان عائلته استشهدت في منطقة النصيرات جنوب وادي غزة وهي ضمن المناطق التي طلب الاحتلال الصهيوني من السكان التوجه اليها، وبعد ان توجهوا اليها تم قصفهم في تلك المنطقة وادى الى استشهاد عائلة الدحدوح وعدد كبير من النازحين هناك.
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