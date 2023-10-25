تكبير الخط تصغير الخط
الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

استشهاد عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح

 

عرب توب – استشهد قبل قليل عائلة مراسل قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، حيث استشهد كل من زوجته وابنه وابنته جراء القصف الصهيوني على قطاع عزة.

 

حيث تلقى الدحدوح خبر قصف عائلته اقناء تغطيته للاحداث الجارية في قطاع غزة، وبحسب الصحفي الدحدوح، فان عائلته استشهدت في منطقة النصيرات جنوب وادي غزة وهي ضمن المناطق التي طلب الاحتلال الصهيوني من السكان التوجه اليها، وبعد ان توجهوا اليها تم قصفهم في تلك المنطقة وادى الى استشهاد عائلة الدحدوح وعدد كبير من النازحين هناك.

 

 

 

 

الرابط المختصر : لا يوجد مصدر الخبر : لم يتم التحديد بعد ..
نشر الخبر تحت تصنيف : اخبار عامة.  بواسطة : وسوم كلمات البحث : , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
اذا اعجبك هذا الخبر، بالتأكيد ستعجبك اخبار عرب توب الشبيهة ..

الجنرال الاردني الذي فضح تكتيكات جيش الاحتلال في الحرب على غزة

نشر فى 02نوفمبر, 2023. تحت تصنيف: اخبار عامة, مقالات.
  الجنرال الاردني الذي فضح تكتيكات جيش الاحتلال في الحرب على غزة في خضم ما يدور من ...

مقال رئيس الموساد السابق: ماذا يحدث !! هل تخلى عنا رب موسى وهارون !!

نشر فى 31أكتوبر, 2023. تحت تصنيف: اخبار عامة, مقالات.
  عرب توب - تحت عنوان (( ماذا يحدث ؟؟)) كتب رئيس الموساد الاسرائيلي الاسبق داني ياتوم ...

فيديو: اصابة ٦ اسرائيليين في قصف على تل ابيب

نشر فى 27أكتوبر, 2023. تحت تصنيف: اخبار عامة.
  عرب توب - اعلنت وسائل اعلام صهيونية انه هناك العديد من الصواريخ اطلقت من قطاع ...

تساؤلات فلسطينية وعربية عن عهد التميمي !!

نشر فى 26أكتوبر, 2023. تحت تصنيف: اخبار عامة.
    عرب توب - اثار ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات كثيرة عن سر اختفاء "عهد ...

جماهير نادي سيلتيك تتحدى الادارة وترفع اعلام فلسطين

نشر فى 25أكتوبر, 2023. تحت تصنيف: رياضة.
  عرب توب - كما جرت العادة لدى جماهير نادي سيلتيك الاسكتلندية التي اعتادت على رفع ...

اخطاء شائعة في استخدام ورق الالمنيوم / القصدير للطعام

نشر فى 25أكتوبر, 2023. تحت تصنيف: صحة وجمال.
  عرب توب - يعتبر ورق الالمنيوم (القصدير)من احد اشهر من المنتجات التي لا يكاد ...
﻿
التعليقات على الخبر ..

استشهاد عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح

لا توجد تعليقات
تذكر قول الله تعالى : { مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } .. سورة ق الآية 18 اترك تعليقاً

نحنُ مَوقع اخباري نَعمل لنُفلتِر للشباب العربي كمية الاخبار اليومية الهائلة بِطاقم شبابي طموح، ونُقدم الاخبار التي تُهِم الشباب بِلغتهم على شبكاتِ تواصلهمْ الاجتماعي المُفضلةْ !

تصميم وتطوير ورؤية ليث الخليلي