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الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

جماهير نادي سيلتيك تتحدى الادارة وترفع اعلام فلسطين

 

عرب توب – كما جرت العادة لدى جماهير نادي سيلتيك الاسكتلندية التي اعتادت على رفع اعلام فلسطين الجريحة في مدرجاتهم، فقد قلمت الجماهير اليوم برفع العلم الفلسطيني خلال مباراتهم التي اقيمت مساء اليوم ضد نادي اتيلتيكو مدريد الاسباني ضمن منافسات دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا.

 

هذا وقد ضربت هذه الجماهير بعرض الحائط قرار ادارتها التي منعت الجماهير من رفع العلم الفلسطيني على خلفية الاحداث الجارية والقصف الصهيوني الهمجي في قطاع غزة والدي اسفر حتى اليوم لما يتجاوز ٦٠٠٠ شهيداً.

 

يذكر ان جمهور سيلتيك الاسكتلندي يعتبر اكثر جمهور في اوروبا مناصراً للقضية الفلسطينية واعتادوا منذ وقت على رفع العلم الفلسطيني في مدرجاتهم خلال مباريات فريقهم.

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نشر الخبر تحت تصنيف : رياضة.  بواسطة : وسوم كلمات البحث : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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جماهير نادي سيلتيك تتحدى الادارة وترفع اعلام فلسطين

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