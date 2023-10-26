تساؤلات فلسطينية وعربية عن عهد التميمي !!

الخميس، 26 أكتوبر 2023

عرب توب – اثار ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات كثيرة عن سر اختفاء “عهد التميمي ” التي كان يسميها الشارع العربي والفلسطيني بايقونة المقاومة الفلسطينية!!

حيث سلط العديد منهم الضوء بالتساؤلات عنها وعن مكان اواجدها وصمتها عن ما يجري في قطاع غزة من ابادة جماعية لسكان غزة من قبل جيش الاحتلال الصهيوني الاسرائيلي.

“عهد باسم التميمي” مواليد عام ٢٠٠١ من مواليد قرية النبي صالح غرب رام الله، ووالدتها هي الناشطة ناريمان التميمي، فقد كانت عهد التي حديث العالم والقنوات العالمية منذ سنوات قليلة واحتفى بها عدد من رؤساء الدول على اثر المقاطع التي كانت تظهر شجاعتها وبصراخها على جنود الاحتلال ومحاولة ضربهم وصفعهم للدفاع عن ارضها.

وبحسب ما رصدنا من تعليقات الناشطين فالبعض منهم وجد لها المبررات مدعين انها خارج البلاد وتهتم بشؤون حياتها، اما البعض الاخر اتهمها بانها كانت تمثل مسرحيات وانها عميلة وان ما كانت تقوم به فقط لجعلها ايقونه شكليه لا اكثر، فيما ادعى اخرون بانها جمعت اموالاً على حساب القضية وسافرت خارج البلاد، اما اخرون قالوا بأن عهد الان تقبع في سجون الاحتلال الصهيوني.