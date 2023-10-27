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الجمعة، 27 أكتوبر 2023

فيديو: اصابة ٦ اسرائيليين في قصف على تل ابيب

 

عرب توب – اعلنت وسائل اعلام صهيونية انه هناك العديد من الصواريخ اطلقت من قطاع غزة نحو تل ابيب في الساعات القليلة الماضية.

 

وبحسب ما ذكرت وسائل الاعلام التابعة للاحتلال الاسرائيلي ان بعض هذه الصواريخ سقطت بشكل مباشر على عدة مباني والبعض الاخر سقط في مناطق مفتوحة، الامر الذي خلف حتى الان ٦ اصابات في صفوف الصهاينة.

 

وبحسب ما اعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس، انها قامات باطلاق رشقات من الصواريخ باتجاه تل ابيب وذلك رداً على القصف الصهيوني المستمر والابادة الجماعية على قطاع غزة.

 

شاهد الفيديو:

https://fb.watch/nXo2M90L08/?mibextid=K8Wfd2

 

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فيديو: اصابة ٦ اسرائيليين في قصف على تل ابيب

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