فيديو: اصابة ٦ اسرائيليين في قصف على تل ابيب

الجنرال الاردني الذي فضح تكتيكات جيش الاحتلال في الحرب على غزة
نشر فى 02نوفمبر, 2023. تحت تصنيف: اخبار عامة, مقالات.الجنرال الاردني الذي فضح تكتيكات جيش الاحتلال في الحرب على غزة في خضم ما يدور من ...
عرب توب – اعلنت وسائل اعلام صهيونية انه هناك العديد من الصواريخ اطلقت من قطاع غزة نحو تل ابيب في الساعات القليلة الماضية.
وبحسب ما ذكرت وسائل الاعلام التابعة للاحتلال الاسرائيلي ان بعض هذه الصواريخ سقطت بشكل مباشر على عدة مباني والبعض الاخر سقط في مناطق مفتوحة، الامر الذي خلف حتى الان ٦ اصابات في صفوف الصهاينة.
وبحسب ما اعلنت كتائب القسام التابعة لحركة حماس، انها قامات باطلاق رشقات من الصواريخ باتجاه تل ابيب وذلك رداً على القصف الصهيوني المستمر والابادة الجماعية على قطاع غزة.
شاهد الفيديو:
https://fb.watch/nXo2M90L08/?mibextid=K8Wfd2
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