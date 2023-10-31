تكبير الخط تصغير الخط
الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

مقال رئيس الموساد السابق: ماذا يحدث !! هل تخلى عنا رب موسى وهارون !!

 

عرب توب – تحت عنوان (( ماذا يحدث ؟؟)) كتب رئيس الموساد الاسرائيلي الاسبق داني ياتوم في صحيفة يديعوت أحرنوت الاسرائيلية بتاريخ 30/10/2023 :

هل تخلى عنا رب موسى وهارون ؟!

لا أفهم ماذا يحدث ؟!

دبابة ميركافا إسرائيلية الصنع ، فخر الصناعة في تل أبيب ، والتي تبلغ تكلفتها 170 مليون دولار يتم تدميرها ومحوها عن وجه الأرض بقذيفة آر بي جي لا تزيد تكلفتها عن 200 دولار ؟ أنا لا أصدق ذلك ؟!

 

هل تم تدمير دبابة الحصن الفولاذية هذه بقذيفة آر بي جي ؟!

هل هناك من رأى أنه عندما أصيبت دبابتنا بهذه القذيفة كيف اهتزت الأرض وانفجرت الدبابة وكأنها أصيبت بقنبلة وزنها طن من المخازن ؟! أنا لا أصدق ذلك !!

من يقاتل معهم ؟! ومن يقف معهم ؟! وهناك أشباح مخفية تساعدهم على قتل اليهود ؟! هل تركنا رب موسى وهارون ؟! هناك قوة خفية تساعدهم وتحارب معهم ؟!

منذ 7 أكتوبر لم يخطئوا الهدف في هجماتهم علينا في كل إسرائيل ، وكأن لديهم قمر صناعي .. لسوء الحظ ، نهاية دولة إسرائيل تقترب حتماً !!

 

داني ياتوم صحيفة يدعوت احرنوت 30-10-2023

الرابط المختصر : لا يوجد مصدر الخبر : لم يتم التحديد بعد ..
نشر الخبر تحت تصنيف : اخبار عامة, مقالات.  بواسطة : وسوم كلمات البحث : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
اذا اعجبك هذا الخبر، بالتأكيد ستعجبك اخبار عرب توب الشبيهة ..

الجنرال الاردني الذي فضح تكتيكات جيش الاحتلال في الحرب على غزة

نشر فى 02نوفمبر, 2023. تحت تصنيف: اخبار عامة, مقالات.
  الجنرال الاردني الذي فضح تكتيكات جيش الاحتلال في الحرب على غزة في خضم ما يدور من ...

فيديو: اصابة ٦ اسرائيليين في قصف على تل ابيب

نشر فى 27أكتوبر, 2023. تحت تصنيف: اخبار عامة.
  عرب توب - اعلنت وسائل اعلام صهيونية انه هناك العديد من الصواريخ اطلقت من قطاع ...

تساؤلات فلسطينية وعربية عن عهد التميمي !!

نشر فى 26أكتوبر, 2023. تحت تصنيف: اخبار عامة.
    عرب توب - اثار ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات كثيرة عن سر اختفاء "عهد ...

جماهير نادي سيلتيك تتحدى الادارة وترفع اعلام فلسطين

نشر فى 25أكتوبر, 2023. تحت تصنيف: رياضة.
  عرب توب - كما جرت العادة لدى جماهير نادي سيلتيك الاسكتلندية التي اعتادت على رفع ...

استشهاد عائلة مراسل الجزيرة وائل الدحدوح

نشر فى 25أكتوبر, 2023. تحت تصنيف: اخبار عامة.
  عرب توب - استشهد قبل قليل عائلة مراسل قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، حيث ...

اخطاء شائعة في استخدام ورق الالمنيوم / القصدير للطعام

نشر فى 25أكتوبر, 2023. تحت تصنيف: صحة وجمال.
  عرب توب - يعتبر ورق الالمنيوم (القصدير)من احد اشهر من المنتجات التي لا يكاد ...
﻿
التعليقات على الخبر ..

مقال رئيس الموساد السابق: ماذا يحدث !! هل تخلى عنا رب موسى وهارون !!

لا توجد تعليقات
تذكر قول الله تعالى : { مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } .. سورة ق الآية 18 اترك تعليقاً

نحنُ مَوقع اخباري نَعمل لنُفلتِر للشباب العربي كمية الاخبار اليومية الهائلة بِطاقم شبابي طموح، ونُقدم الاخبار التي تُهِم الشباب بِلغتهم على شبكاتِ تواصلهمْ الاجتماعي المُفضلةْ !

تصميم وتطوير ورؤية ليث الخليلي