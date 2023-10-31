مقال رئيس الموساد السابق: ماذا يحدث !! هل تخلى عنا رب موسى وهارون !!

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

عرب توب – تحت عنوان (( ماذا يحدث ؟؟)) كتب رئيس الموساد الاسرائيلي الاسبق داني ياتوم في صحيفة يديعوت أحرنوت الاسرائيلية بتاريخ 30/10/2023 :

هل تخلى عنا رب موسى وهارون ؟!

لا أفهم ماذا يحدث ؟!

دبابة ميركافا إسرائيلية الصنع ، فخر الصناعة في تل أبيب ، والتي تبلغ تكلفتها 170 مليون دولار يتم تدميرها ومحوها عن وجه الأرض بقذيفة آر بي جي لا تزيد تكلفتها عن 200 دولار ؟ أنا لا أصدق ذلك ؟!

هل تم تدمير دبابة الحصن الفولاذية هذه بقذيفة آر بي جي ؟!

هل هناك من رأى أنه عندما أصيبت دبابتنا بهذه القذيفة كيف اهتزت الأرض وانفجرت الدبابة وكأنها أصيبت بقنبلة وزنها طن من المخازن ؟! أنا لا أصدق ذلك !!

من يقاتل معهم ؟! ومن يقف معهم ؟! وهناك أشباح مخفية تساعدهم على قتل اليهود ؟! هل تركنا رب موسى وهارون ؟! هناك قوة خفية تساعدهم وتحارب معهم ؟!

منذ 7 أكتوبر لم يخطئوا الهدف في هجماتهم علينا في كل إسرائيل ، وكأن لديهم قمر صناعي .. لسوء الحظ ، نهاية دولة إسرائيل تقترب حتماً !!

داني ياتوم صحيفة يدعوت احرنوت 30-10-2023