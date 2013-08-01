نشر فى 29أغسطس, 2013. تحت تصنيف: رياضة.مونت كارلو، 29 أغسطس - (وكالة الأنباء الألماية):- تفوق الجناح الفرنسي فرانك ريبيري نجم بايرن ...
99 مليون يورو تنقل بيل للريال
نشر فى 22 أغسطس, 2013 . تحت تصنيف: رياضة. بواسطة Mustafa Al Odaili الوسوم: 100 مليون دولار ثمنا بيل, 99 مليون يورو ثمنا لبيل, إذاعة كادينا سير, العديلي, الملكي, الملوك, الويلزي جاريث بيل, الويليزي غاريث بيل, بيل, بيل يحطم رونالدو, تحطيم الرقم القياسي في الانتقالات, توتنهام, توتنهام الإنجليزي, جاريث بيل, ريال مدريد, ريال مدريد الملكي, سعر بيل, سعر غاريث بيل, غاريث بيل, غاريث بيل في ريال مدريد, غاريث بيل في مدريد, كادينا سير الأسبانية, لاعب توتنهام, مدريد, مدريد الملكي, مصطفى العديلي, ملوك اسبانيا
مدريد، 22 أغسطس 2013 – (وكالة الأنباء الألمانية):- توصل نادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم إلى اتفاق مع توتنهام الإنجليزي على التعاقد مع الويلزي الدولي جاريث بيل لاعب توتنهام مقابل 99 مليون دولار (أكثر من 132 مليون دولار) على أن يعلن الناديان عن الصفقة غدا الجمعة ، حسبما أفادت إذاعة “كادينا سير” الأسبانية.
وأكدت “كادينا سير” أن هذا المقابل المالي للصفقة يمنح بيل فرصة تحطيم الرقم القياسي لقيمة أعلى صفقة انتقالات للاعب كرة قدم حيث يتفوق على الرقم القياسي السابق والبالغ 94 مليون يورو عندما تعاقد الريال أيضا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد الإنجليزي.
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