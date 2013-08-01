99 مليون يورو تنقل بيل للريال

مدريد، 22 أغسطس 2013 – (وكالة الأنباء الألمانية):- توصل نادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم إلى اتفاق مع توتنهام الإنجليزي على التعاقد مع الويلزي الدولي جاريث بيل لاعب توتنهام مقابل 99 مليون دولار (أكثر من 132 مليون دولار) على أن يعلن الناديان عن الصفقة غدا الجمعة ، حسبما أفادت إذاعة “كادينا سير” الأسبانية.

وأكدت “كادينا سير” أن هذا المقابل المالي للصفقة يمنح بيل فرصة تحطيم الرقم القياسي لقيمة أعلى صفقة انتقالات للاعب كرة قدم حيث يتفوق على الرقم القياسي السابق والبالغ 94 مليون يورو عندما تعاقد الريال أيضا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد الإنجليزي.