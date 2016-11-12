مئات الالاف من الكوريين يتظاهرون ضد رئيستهم

Saturday، 12 November 2016

عرب توب – تظاهر مئات الالاف من الكوريين الجنوبيين يوم امس مطالبين باستقالة رئيسة البلاد , وذلك على خلفية قيام الرئيسية بتوظيف احدى صديقاتها القدامى في مكتبها الخاص , الامر الذي اعتبره الشعب الكوري نوعا من المحسوبية والفضيحة السياسية.

ورغم قيام رئيسة البلاد منذ ايام بالاعتذار لشعبها بالدموع , الا ان ذلك لم يجدي نفعا بل واستمروا بالخروج بالمظاهرات مطالبين باستقالتها .