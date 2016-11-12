مئات الالاف من الكوريين يتظاهرون ضد رئيستهم

فيديو: النائب الطيبي يؤذن في الكينيست الاسرائيلي
نشر فى 15November, 2016. تحت تصنيف: اخبار عامة.النائب احمد الطيبي عرب توب - قائم العضو في الكينيست النائب احمد الطيبي برفع الاذان ...
عرب توب – تظاهر مئات الالاف من الكوريين الجنوبيين يوم امس مطالبين باستقالة رئيسة البلاد , وذلك على خلفية قيام الرئيسية بتوظيف احدى صديقاتها القدامى في مكتبها الخاص , الامر الذي اعتبره الشعب الكوري نوعا من المحسوبية والفضيحة السياسية.
ورغم قيام رئيسة البلاد منذ ايام بالاعتذار لشعبها بالدموع , الا ان ذلك لم يجدي نفعا بل واستمروا بالخروج بالمظاهرات مطالبين باستقالتها .
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