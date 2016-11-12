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Saturday، 12 November 2016

عاجل: وفاة الامير تركي بن عبدالعزيز ال سعود

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عرب توب – اعلن الديوان الملكي السعودي قبل قليل وفاة سمو الامير تركي بن عبدالعزيز ال سعود , حيث قام الديوان بنشر البيان الرسمي التالي:

 

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم السبت 12 / 2 / 1438هـ صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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عاجل: وفاة الامير تركي بن عبدالعزيز ال سعود

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