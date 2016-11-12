عاجل: وفاة الامير تركي بن عبدالعزيز ال سعود

فيديو: النائب الطيبي يؤذن في الكينيست الاسرائيلي
نشر فى 15November, 2016. تحت تصنيف: اخبار عامة.النائب احمد الطيبي عرب توب - قائم العضو في الكينيست النائب احمد الطيبي برفع الاذان ...
عرب توب – اعلن الديوان الملكي السعودي قبل قليل وفاة سمو الامير تركي بن عبدالعزيز ال سعود , حيث قام الديوان بنشر البيان الرسمي التالي:
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم السبت 12 / 2 / 1438هـ صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
نحنُ مَوقع اخباري نَعمل لنُفلتِر للشباب العربي كمية الاخبار اليومية الهائلة بِطاقم شبابي طموح، ونُقدم الاخبار التي تُهِم الشباب بِلغتهم على شبكاتِ تواصلهمْ الاجتماعي المُفضلةْ !
تصميم وتطوير ورؤية ليث الخليلي