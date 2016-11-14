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Monday، 14 November 2016

اليوم سيكون القمر البدر الأكبر منذ 68 سنة

 

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عرب توب – بحسب مركز الفلك الدولي يشهد العالم اليوم الإثنين 14 نوفمبر ظاهرة فلكية تتمثل بظهور القمر البدر أكبر من المعتاد بقليل وهو الاكلر منذ ٦٨ عاماً ، وذكر المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي أن البعض يسمي هذه الظاهرة بالقمر الفائق، فهذه الظاهرة تحدث إذا تصادف حدوث البدر مع وقوع القمر في أقرب مسافة من الأرض في نفس الوقت. وشاب هذه الظاهرة العديد من المبالغات والمعلومات غير الدقيقة، فالبعض يعتقد أن القمر في ذلك اليوم سيظهر بشكل كبيرا جدا ولافت للنظر، إلا أن الحقيقة غير ذلك، فغاية ما هنالك أن يدقق النظر للقمر البدر مساء يوم الإثنين 14 نوفمبر سيلاحظ أنه أكبر بقليل من المعتاد.

وأكد “عودة” أنه وعلى الرغم من أن البعض يدعي أن ظاهرة القمر الفائق تتسبب ببعض الكوارث الطبيعية من زلازل وفياضانات، إلا أن هذه العلاقة لم تثبت علميا. ومن ناحية أخرى وحيث أن القمر سيكون أقرب إلى الأرض من المعتاد فإن ظاهرتي المد والجزر في هذه الفترة تكون أكبر ما يمكن حيث أن القمر هو المسبب الرئيس للمد والجزر.

 

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اليوم سيكون القمر البدر الأكبر منذ 68 سنة

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