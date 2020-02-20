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الخميس، 20 فبراير 2020

سلطان عمان يعدل النشيط الوطني

 

عرب توب – بحسب وسائل الاعلام العمانية فان السلطان الجديد لسلطنة عمان هيثم بن طارق اصدر مرسوما يقضي بتعديل كلمات في النشيط الوطني كان تشير الى سلفه الراحل السطان قابوس بن سعيد, وذلك غداة انتهاء فترة الحداد الرسمي في السلطنة.

 

وبحسب المرسوم فان التعديل الذي طالب به هيثم بن طارق هو ازالة النص ” أبشري قابوس جاء  فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء” بكلمات جديدة هي “فارتقي هام السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء”.

 

 

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سلطان عمان يعدل النشيط الوطني

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