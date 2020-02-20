سلطان عمان يعدل النشيط الوطني

احمد عبده ماهر يسيء من جديد لصاحبة رسول الله
نشر فى 20فبراير, 2020. تحت تصنيف: اخبار عامة.عرب توب - نشر المحامي المصري المثير للجدل احمد عبده ماهر على موقع تويتر تغريدة ...
عرب توب – بحسب وسائل الاعلام العمانية فان السلطان الجديد لسلطنة عمان هيثم بن طارق اصدر مرسوما يقضي بتعديل كلمات في النشيط الوطني كان تشير الى سلفه الراحل السطان قابوس بن سعيد, وذلك غداة انتهاء فترة الحداد الرسمي في السلطنة.
وبحسب المرسوم فان التعديل الذي طالب به هيثم بن طارق هو ازالة النص ” أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء” بكلمات جديدة هي “فارتقي هام السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء”.
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