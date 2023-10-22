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الأحد، 22 أكتوبر 2023

الجيش المصري يعلن اصابة بعض من جنوده جراء قذيفة اسرائيلية

 

 

عرب توب – قال المتحدث العسكري المصري في بيان رسمي انه خلال الإشتباكات القائمة فى قطاع غزة اليوم الأحد الموافق 22 / 10 / 2023 أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية وقد أبدى الجانب الإسرائيلى أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارى التحقيق فى ملابسات الواقعة .

من جانبه اعلن الجيش الصهيوني ان القذيفة اطلقت بالخطأ تجاه الجانب المصري معلناً اعتذاره للجانب المصري عن هذا الخطأ.

حيث قال المتحدث العسكري بإسم جيش الإحتلال أن دبابة تابعة لهم أطلقت نيرانها مستهدفة موقع عسكري للجيش المصري عن طريق الخطأ حسب تعبيره.

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الجيش المصري يعلن اصابة بعض من جنوده جراء قذيفة اسرائيلية

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